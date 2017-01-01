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В Германии из-за угарного газа эвакуировали клуб свингеров

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Свингеров, многие из которых были одеты в одни лишь халаты, отвезли на автобусах для осмотра медработниками, около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи.
Угарный газ испортил вечеринку
Угарный газ испортил вечеринку
Корреспондент
 
В западной Германии пришлось эвакуировать клуб свингеров просто среди вечеринки после того, как в помещении сработала сигнализация от угарного газа, и несколько гостей сообщили о плохом самочувствии, сообщает AP.
 
Пожарные в городе Хаттинген, между Дортмундом и Дюссельдорфом в Северном Рейне-Вестфалии, сообщили в воскресенье, что около 300 свингеров были доставлены в безопасное место после того, как поздно вечером в субботу, 2 ноября, в клубе сработала сигнализация.
 
Свингеров, многие из которых были одеты в одни лишь халаты, отвезли на автобусах для осмотра медработниками. Около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи.
 
Пожарная служба говорит, что никаких опасных уровней угарного газа не было обнаружено. Всего было задействовано около 160 сотрудников спасательных служб.
 
Напомним, что во время трехдневного фестиваля свингеров в английском графстве Вустершир у 52-летней женщины случился сердечный приступ. Женщина начала задыхаться, ей оказали первую помощь и доставили в больницу на вертолете. Врачи констатировали сердечный приступ, но пообещали вскоре выписать женщину. Фестиваль свингеров в Вустершире в 2019 году посетили 700 человек. Некоторые из них пошутили, что женщина "перестаралась в одной из игр".
 
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Теги: Германия, вечеринка, угарный газ
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Источник: korrespondent.net

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