В Германии из-за угарного газа эвакуировали клуб свингеров

Свингеров, многие из которых были одеты в одни лишь халаты, отвезли на автобусах для осмотра медработниками, около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи.

В западной Германии пришлось эвакуировать клуб свингеров просто среди вечеринки после того, как в помещении сработала сигнализация от угарного газа, и несколько гостей сообщили о плохом самочувствии, сообщает AP.

Пожарные в городе Хаттинген, между Дортмундом и Дюссельдорфом в Северном Рейне-Вестфалии, сообщили в воскресенье, что около 300 свингеров были доставлены в безопасное место после того, как поздно вечером в субботу, 2 ноября, в клубе сработала сигнализация.

Свингеров, многие из которых были одеты в одни лишь халаты, отвезли на автобусах для осмотра медработниками. Около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи.

Пожарная служба говорит, что никаких опасных уровней угарного газа не было обнаружено. Всего было задействовано около 160 сотрудников спасательных служб.