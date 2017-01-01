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Столтенберг против исключения Турции из НАТО

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Генсек НАТО отметил, что в отличие от Евросоюза, НАТО не имеет механизма, позволяющего приостановить или исключить из своего состава страну-участницу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция является важным союзником альянса, и ее не стоит оттуда исключать, сообщает Anadolu со ссылкой на интервью Столтенберга Bild am Sonntag.
 
"В борьбе против ИГ Турция внесла решающий вклад в физическое уничтожение так называемого халифата. Более того: ни один другой союзник не принимает столько сирийских беженцев, а именно 3,6 миллиона. И ни один другой союзник по НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция", — сказал Столтенберг в ответ на призыв западных политиков исключить Турцию из НАТО.
 
Также генсек НАТО отметил, что в отличие от Евросоюза, НАТО не имеет механизма, позволяющего приостановить или исключить из своего состава страну-участницу.
 
Напомним, что в НАТО готовы выделить Украине 40 миллионов евро помощи.
 

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Теги: НАТО, Турция, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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