Самый грязный в мире: В Дели невозможно замерить качество воздуха

Как сообщает представитель индийского минздрава Варун Джхавери в Twitter, в Дели настолько грязный воздух, что индекс качества воздуха уже просто невозможно измерить.

«Так как у регистраторов трехзначное табло и они застыли на показателе в 999», — отмечает Джхавери.

Главная причина резкого ухудшения воздуха в Индии — это поджигание полей в конце сезона, а также национальный праздник Дивали — во время которого проходит фестиваль огней, также виной строительная пыль, выхлопы автотранспорта, выбросы промышленности.