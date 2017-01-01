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Самый грязный в мире: В Дели невозможно замерить качество воздуха

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Показания содержания вредных частиц PM 2,5 в Дели более чем в семь раз превышают показатели индустриального Пекина.
Смог в Индии
Смог в Индии
 
В северной части Индии, в частности в Дели, уровень загрязнения воздуха достиг "невыносимого уровня", сообщает ВВС.
 
В Дели закрыли школы, отменили более 30 рейсов и приостановили строительные работы из-за смога.
 
Показания содержания вредных частиц PM 2,5 более чем в семь раз превышают показатели индустриального Пекина. И в несколько раз превышают уровень, признанный безопасным ВОЗ.
 
Как сообщает представитель индийского минздрава Варун Джхавери в Twitter, в Дели настолько грязный воздух, что индекс качества воздуха уже просто невозможно измерить.
 
«Так как у регистраторов трехзначное табло и они застыли на показателе в 999», — отмечает Джхавери.
 
Главная причина резкого ухудшения воздуха в Индии — это поджигание полей в конце сезона, а также национальный праздник Дивали — во время которого проходит фестиваль огней, также виной строительная пыль, выхлопы автотранспорта, выбросы промышленности.
 
Напомним, что власти Дели ситуация с загрязнением воздуха назвали "газовой камерой".
 
 
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Теги: Индия, воздух, загрязнение воздуха
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Источник: korrespondent.net

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