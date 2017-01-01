Самый грязный в мире: В Дели невозможно замерить качество воздуха
Показания содержания вредных частиц PM 2,5 в Дели более чем в семь раз превышают показатели индустриального Пекина.
В северной части Индии, в частности в Дели, уровень загрязнения воздуха достиг "невыносимого уровня", сообщает ВВС.
В Дели закрыли школы, отменили более 30 рейсов и приостановили строительные работы из-за смога.
Показания содержания вредных частиц PM 2,5 более чем в семь раз превышают показатели индустриального Пекина. И в несколько раз превышают уровень, признанный безопасным ВОЗ.
Как сообщает представитель индийского минздрава Варун Джхавери в Twitter, в Дели настолько грязный воздух, что индекс качества воздуха уже просто невозможно измерить.
I think we are heading towards Delhi recording the most polluted day in the history of world!! Most of the Delhi areas are showing an AQI of 999 because the meters can't record above that. This is a DISASTER!#DelhiAirEmergency pic.twitter.com/5pY52i5QPw— Varun Jhaveri (@Varun_Jhaveri) 3 ноября 2019 г.
«Так как у регистраторов трехзначное табло и они застыли на показателе в 999», — отмечает Джхавери.
Главная причина резкого ухудшения воздуха в Индии — это поджигание полей в конце сезона, а также национальный праздник Дивали — во время которого проходит фестиваль огней, также виной строительная пыль, выхлопы автотранспорта, выбросы промышленности.
Напомним, что власти Дели ситуация с загрязнением воздуха назвали "газовой камерой".
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