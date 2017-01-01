В Гонконге из-за политического спора мужчина ранил ножом четырех человек

Между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.

По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.