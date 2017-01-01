В Гонконге из-за политического спора мужчина ранил ножом четырех человек
Между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.
По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга, сообщает South China Morning Post.
По информации издания, между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия разгневанной толпой, которая сильно избила его.
Напомним, 2 ноября полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих. Участники протестов подожгли станции метро и офис официального китайского информационного агентства Синьхуа.
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