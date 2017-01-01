Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гонконге из-за политического спора мужчина ранил ножом четырех человек

Комментариев: 0
Между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.
Нападение в Гонконге
Нападение в Гонконге
scmp.com
 
По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга, сообщает South China Morning Post.
 
По информации издания, между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.
 
Подозреваемый был задержан на месте происшествия разгневанной толпой, которая сильно избила его.
 
Напомним, 2 ноября полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих. Участники протестов подожгли станции метро и офис официального китайского информационного агентства Синьхуа.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Гонконг, протесты в Гонконге
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь