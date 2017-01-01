Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названо самое безжизненное место на Земле

Комментариев: 0
Французские ученые нашли самое смертоносное место на Земле, где нет жизни даже микробам. Это долина Даллол на севере Эфиопии.
Долина Даллол в Эфиопии
Долина Даллол в Эфиопии
flickr.com

Группа ученых из университета Париж-Сюд во Франции опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии, сообщает Nature Ecology & Evolution.
 
По словам ученых, наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее их исследование представляет доказательство того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды.
 
Все дело в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый (pH~0) и соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

Ранее ученые доказали, что на Венере могла существовать жизнь. Также сообщалось, что на Земле найдено неизвестное вещество.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ученые, жизнь, Земля, Эфиопия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь