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Трамп рассказал об отношениях с Украиной

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Американский лидер заявил, что у него очень хорошие отношения с Российской Федерацией, Украиной и Китаем.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Украиной "очень хорошие", передает Fox News.
 
"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, - ред.)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским
 
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту.

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Теги: Украина-США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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