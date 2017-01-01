Трамп рассказал об отношениях с Украиной
Американский лидер заявил, что у него очень хорошие отношения с Российской Федерацией, Украиной и Китаем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Украиной "очень хорошие", передает Fox News.
"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, - ред.)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту.
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