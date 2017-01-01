Трамп рассказал об отношениях с Украиной

Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, - ред.)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".