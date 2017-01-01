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Пираты похитили моряков у берегов Бенина

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Пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Пираты напали на норвежское судно MV Bonita
Пираты напали на норвежское судно MV Bonita
omni.se

Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, похитив девять человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
 
Нападение произошло утром 2 ноября у берегов города Бенина, пока судно стояло на якоре. Пираты похитили девять человек. Оставшиеся члены экипажа рассказали о случившемся местным властям.
Позже судно прибыло в порт города Котону.
 
Аварийно-спасательная служба норвежской компании следит за происходящим и поддерживает связь с властями и родственниками похищенных.
 
Информации о гражданстве похищенных моряков пока нет.

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Напомним, в августе у берегов Камеруна пираты захватили девять граждан Китая, восемь граждан Украины и троих России

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Теги: Африка, пираты, моряки, похищение
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Источник: korrespondent.net

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