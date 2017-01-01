На днях опубликуют показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

Публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две-три недели.



Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Джеки Спиер в интервью

Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Джеки Спиер в интервью CBS

"Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу", - сказала Спиер.







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Конгрессмен Джим Хаймс, входящий в состав спецкомитета, заявил, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две-три недели.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу . Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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