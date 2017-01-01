Импичмент Трампа: Белый дом не видит оснований для процедуры

В Белом доме настаивают, что в телефонном разговоре президентов США и Украины не шло речи о задержке военной помощи, которую Украина все же получила.

Обращение президента США Дональда Трампа к Украине расследовать деятельность сына Джо Байдена, главного конкурента Трампа на грядущих выборах, не является основанием для импичмента. Так считают в Белом доме, сообщает Голос Америки в понедельник, 4 ноября.

"Ничто здесь не может представлять собой "серьезное преступление или проступок", - заявила старшая помощница Трампа Келлиэнн Конуэй, имея в виду основания для импичмента президента, упомянутые в конституции США.

Как отмечается, вместе с тем Конуэй сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

"Давайте будем честными, - сказала она, - о чем там (в телефонном разговоре двух лидеров - ред.) не упоминалось, так это о задержке помощи. Они получили эту помощь", - подчеркнула Конуэй.

Старший помощник хозяина Белого дома также отметила, что у Трампа "большое доверие" к американскому разведывательному сообществу. Но отказалась уточнить, верит ли Трамп выводам разведки о том, что именно Москва, а не Киев вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить Хиллари Клинтон.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу . Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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