Мэром Кишинева стал пророссийский Иван Чебан

Кандидат от социалистов Чебан является соратником пророссийски настроенного президента Молдовы.

Чебан опередил своего конкурента почтьи на 13 тысяч голосов point.md

В Молдове 3 ноября впрошел второй тур выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал Иван Чебан, кандидат от Партии социалистов и соратник пророссийского президента Игоря Додона. Он опередил своего конкурента почтьи на 13 тысяч голосов, передает Интерфакс.

Читай также: Молдова настаивает на выводе российских “миротворцев“ из Приднестровья

Согласно данным, обнародованным Центральной избирательной комиссией, после обработки протоколов со всех избирательных участков вице-спикер парламента, кандидат от пропрезидентской Партии социалистов Иван Чебан получил 52,54% голосов избирателей, а его оппонент - кандидат от правого блока ACUM, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе - 47,46%. Разрыв между кандидатами составил более 10 тысяч голосов - 122 844 против 110 946 голосов.

Чебан выступил на брифинге с заявлением, что готов сотрудничать со своим бывшим оппонентом, в том числе - предложить блоку ACUM две из четырех должностей вице-мэра, а также создать вместе правящее большинство в Кишиневском муниципальном совете.

Читай также: В Молдове две женщины-депутата задержаны за хищение $1 миллиарда

В свою очередь, Нэстасе отказался поздравить своего оппонента и заявил журналистам, что “результаты выборов вызывают большие вопросы“. По его словам, блок ACUM проводит параллельный подсчет голосов. Нэстасе не исключил, что он может оспорить результаты голосования.

Предварительные результаты выборов после обработки данных со всех участков должны огласиь уже сегодня, 4 ноября. В выборах мэра Кишинева приняло участие 37,78% избирателей.

Как сообщалось 31 октября, в Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram