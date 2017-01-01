Трамп не ответил, просил ли Путина покинуть Украину

Американский президент “красноречиво” ответил на вопрос об Украине.

Трам не ответил на вопрос об Украине Getty Images

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Президент США Дональд Трамп мастерски ушел от ответила на вопрос, просил ли президента РФ Владимира Путина покинуть Украину.

Об этом он заявил журналистам Fox News.

Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, что я могу ладить, - сказал Трамп.

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Он также добавил, что поддержка Украины со стороны США является очень хорошей. Однако на вопрос о том, просил ли он Путина покинуть территорию Украины, американский президент не стал отвечать и мастерски перевел тему разговора.

Напомним, Путин назвал условие встречи в “нормандском формате”. Представитель Путина заявил, что глава Кремля решится на встречу с лидерами Украины, Франции и Германии, только в том случае, если возникнет “срочная необходимость“.

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