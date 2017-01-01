Грузовик трупов: Во Вьетнаме арестовали 8 человек по делу гибели 39 мигрантов в Британии
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Во Вьетнаме полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Эссексе (Великобритания).
Об этом сообщает Rеuters.
Сообщается, что полиция расследует происшествие как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми.
“Исходя из того, что мы узнали от подозреваемых, мы будем активно начинать расследования, направленные на борьбу и искоренение этих кругов, которые незаконно доставляют людей в Британию“, - сказал начальник полиции провинции Нге Ан Нгуен Хуу Кау.
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Как сообщалось 23 октября, в городе Грейс, недалеко от Лондона полиция Великобритании в промышленном районе обнаружила 39 трупов в грузовике, прибывшем из Болгарии.
Водителя подозревают в непредумышленном убийстве. Температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.
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