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Застрявшее в Канаде 101 год назад судно сместилось

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Корабль застрял на скалах возле Ниагарского водопада в 1918 году. Шторм сдвинул его с места.

В Канаде из-за шторма 101 летнее застрявшее судно сдвинулась с места. Об этом сообщает CBS.

В 1918 году корабль застрял на скалах недалеко от Ниагарского водопада на территории Канады.

Недавний шторм в регионе вызвал сильное течение, которое сместило корабль. Судно понесло вниз по течению на 46 метров.

Местные власти опасаются, что корабль не выдержит еще одной суровой погоды и может упасть через водопад.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у водопада погибли шесть слонов. Также Корреспондент писал о том, что на дне моря нашли первый авианосец, подбитый японским камикадзе.

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Теги: Канада, видео, судно, корабль, шторм, инцидент, Ниагарский водопад
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Источник: korrespondent.net

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