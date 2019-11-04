Microsoft сократила рабочую неделю: продуктивность резко выросла

Среди сотрудников, которые приняли участие в программе и прошли опрос, 92% заявили, что довольны четырехдневной неделей.

Эксперимент компании Microsoft Japan, проведенный в августе этого года, показал, что сокращенная на 20% рабочая неделя повысила эффективность труда, сообщает 4 ноября Bloomberg.

Так, в течение месяца у сотрудников компании была четырехдневная рабочая неделя, и эффективность выросла на 40% по сравнению с августом прошлого года.

В рамках эксперимента еще одним выходным стала пятница. Среди сотрудников, которые приняли участие в программе и прошли опрос, 92% заявили, что довольны четырехдневной неделей.

При сокращении рабочей недели на 20% производительность сотрудников выросла на 39,9%. Проводилось меньше встреч, они стали короче: часто онлайн, а не во время личного общения. Кроме этого, использовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58,7% меньше страниц.

Некоторые менеджеры Microsoft Japan до сих пор не понимают изменений в стилях работы, а некоторые сотрудники выражают беспокойство по поводу того, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов.

Microsoft Japan планирует провести еще один эксперимент зимой. Сотрудники не будут получать специальных оплачиваемых выходных дней, но их будут поощрять отпускать по собственной инициативе "более гибким способом".

Также сообщалось о списке стран Европы с самой короткой рабочей неделей.

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