В Греции задержали грузовик с 80 нелегалами

Десятки нелегальных мигрантов могли погибнуть в контейнере грузовика от духоты по дороге в Салоники.

Всем мигрантам от 20 до 30 лет

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В районе города Ксанти на северо-востоке Греции правоохранители задержали грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает местное издание Xanthinews в понедельник, 4 ноября.

Отмечается, что полиция остановила транспортное средство на пункте сбора платежей на платной автотрассе возле Ксанти.

"В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу", – говорится в сообщении.

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Издание пишет, что в такой душной обстановке вряд ли все нелегальные иммигранты выжили бы в долгой поездке до Салоников. Мигрантам от 20 до 30 лет. Сейчас полиция и машины скорой помощи везут их в больницы.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.

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