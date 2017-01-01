Британия не намерена продлевать срок переходного периода после Brexit

Премьер Джонсон на будет продлевать переходный период после Brexit, который закончится 31 декабря 2020 года.

Джонсон не будет просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не собирается просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit. Об этом в понедельник, 4 ноября заявил официальный представитель правительства, сообщает Reuters.

"Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit", - заявил чиновник.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут предметно согласовать детали будущего сотрудничества и заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года.

Согласно условиям достигнутого сторонами 17 октября соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет. Как полагают многие британские политические обозреватели, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС может уйти много лет. Даже в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на досрочных декабрьских выборах в британский парламент, премьеру будет крайне сложно закончить переговоры с ЕС за год.

28 октября Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

В понедельник, 29 октября, Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet