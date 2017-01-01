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Пираты похитили моряков греческого танкера

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У берегов Того неизвестные вооруженные напали на греческий танкер. Один из охранников ранен.
Судно Elka Aristotle (архивное фото)
Судно Elka Aristotle (архивное фото)
marinetraffic.com

Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того, сообщили ВМС этой страны.

"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном флотом заявлении.

Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.

Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.

Сегодня также сообщалось, что пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.

Пираты похитили 10 турецких моряков с судна у берегов Нигерии

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Теги: судно, пираты, захват, танкер
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Источник: korrespondent.net

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