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Трамп требует личной явки своего обличителя в Конгресс

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Письменные ответы информатора, свидельствовашего против президента США, неприемлемы, он должен явиться лично.
Трамп отказался от письменных ответов информатора
Трамп отказался от письменных ответов информатора

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение адвоката о письменных свидетельствах анонимного информатора на вопросы республиканцев Палаты представителей. Об этом Трамп в понедельник, 4 ноября, написал в Twitter.

"Его надо привезти, чтобы он дал показания. Письменные ответы неприемлемы! Где находится второй информатор? Он исчез после того, как я опубликовал стенограмму. Он вообще существует? Где информатор?" - написал Трамп.

Юрист информатора Марк Заид заявил в воскресенье, что он связался с конгрессменом-республиканцем Девином Нуньесом, членом комитета Палаты представителей по вопросам разведки, чтобы предложить возможность подать письменные вопросы своему клиенту.

Предложение было направлено частично на то, чтобы успокоить Трампа и республиканцев, требующих раскрытия личности обличителя.

Напомним, на прошлой неделе процесс импичмента президента Дональда Трампа вышел на новый уровень. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о переходе процесса в стадию публичных слушаний.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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Теги: Импичмент Президента, США, конгресс, Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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