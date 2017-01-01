Украина получит от Канады серьезную военную помощь

Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части.

Канада готовится поставить в Украину первую партию снайперских винтовок,

рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет 4 ноября Укринформ.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал чиновник.

По его убеждению, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".

"Мы также обсудили основания специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.

В позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украине. Впервые информация о якобы подготовке к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом 2018-го, однако, этого до сих пор не произошло.

Во время визита в Канаду Василий Боднар встретился с заместителями министров иностранных дел и обороны, а также советником премьер-министра по внешней политике.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet