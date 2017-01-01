Импичмент Трампа: чиновники Белого дома отказались давать показания
Четыре чиновника Белого дома отказались в понедельник, 4 ноября, от дачи показаний в Конгрессе США по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Показания относительно возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского должны были дать главный юрист Совета национальной безопасности Джон Айзенберг, а также три чиновника административно-бюджетного управления.
"Нет причин вызывать свидетелей, чтобы проанализировать мои слова и значение", - написал Трамп в своем Twitter.
Сообщается, что демократы были чрезвычайно заинтересованы в сведениях Джона Айзенеберга, который присутствовал во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 25 июля. По сведениям Александра Виндмана, Айзенберг перенес запись телефонного разговора в самую секретную компьютерную систему Белого дома.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet