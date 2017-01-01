Импичмент Трампа: чиновники Белого дома отказались давать показания

От дачи показаний отказался Джон Айзенберг, который поместил запись разговора Трампа и Зеленского в самую засекреченную систему Белого дома.

Чиновники Белого дома отказались давать показания по делу об импичменте Трампа

Четыре чиновника Белого дома отказались в понедельник, 4 ноября, от дачи показаний в Конгрессе США по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Показания относительно возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского должны были дать главный юрист Совета национальной безопасности Джон Айзенберг, а также три чиновника административно-бюджетного управления.

"Нет причин вызывать свидетелей, чтобы проанализировать мои слова и значение", - написал Трамп в своем Twitter.

Сообщается, что демократы были чрезвычайно заинтересованы в сведениях Джона Айзенеберга, который присутствовал во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 25 июля. По сведениям Александра Виндмана, Айзенберг перенес запись телефонного разговора в самую секретную компьютерную систему Белого дома.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу . Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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