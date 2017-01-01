США ввели санкции против Генштаба Ирана

США ввели санкции против Генштаба ВС Ирана. Также под санкции подпал сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщила в понедельник, 4 ноябре, пресс-служба Министерства финансов США.

В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, его заместитель Голям Али Рашид, советник по международным вопросам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, бывший министр обороны страны Хосейн Дехган, а также ряд военных, священнослужителей, политиков и представителей правительства.

"Сегодня Министерство финансов вводит санкции против никем не избранных чиновников, которые входят в окружение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и проводят дестабилизирующую политику", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Вы, вероятно, также обратили внимание на тот факт, что мы сегодня вводим санкции в отношении Моджтабы Хаменеи - второго сына руководителя и духовного лидера (Иран -ред.)", - подчеркнул в свою очередь на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Он тесно работает с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" (Корпуса стражей исламской революции Ирана - элитных частей ВС генералом) Касемом Сулеймани, а также с (полувоенным ополчением) "Басидж", продвигая дестабилизирующую повестку своего отца во всем регионе", - утверждал он.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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