В ЕС напомнили, что заказчики убийства Гандзюк до сих пор не наказаны

В Европейском Союзе напомнили, что заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны. Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Украине на странице в Twitter.

"Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. Безопасные условия для активистов гражданского общества должны быть гарантированы в Украине", - говорится в сообщении.

Today marks one year since the passing of Kataryna #Handziuk. As stressed by Cssr @JHahnEU the case is not forgotten. The instigators have still not been held accountable. Safe environment in #Ukraine for civil society activists must be ensured. https://t.co/XiyAAWunvn