Турция захватила в плен сестру убитого главаря ИГИЛ

Сестру убитого главаря "Исламского государства" задержали турецкие силовики, которые надеются получить от нее информацию о террористической группировке.

В городе Азаз в Сирии турецкие подразделения захватили 65-летнюю Расмию Авад, которая является сестрой убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 ноября.

Читай также: Турция пригрозила направить в Европу террористов

Сообщается, что турецкие силовики задержали не только сестру лидера ИГИЛ Расмию Авад. Вместе с ней были также задержаны ее муж и невестка, а также пятеро детей. Их допрашивают.

Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ, - сказал турецкий чиновник.

Читай также: Стало известно, как аль-Багдади удавалось скрываться

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что захват женщины является свидетельством решимости Турции в борьбе против "Исламского государства".

К слову, лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади был убит в прошлом месяце. Его смерть подтвердили сами боевики. Они пообещали отомстить США за смерть своего лидера.

Напомним, ИГИЛ обещает отомстить США за убийство аль-Багдади. Один из представителей Исламского государства обратился к властям США с аудиосообщением.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram