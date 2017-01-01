Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии задержали сестру аль-Багдади

Комментариев: 0
Сестру убитого главаря "Исламского государства" задержали турецкие силовики, которые надеются получить от нее информацию о террористической группировке.
Турция задержала в Сирии сестру аль-Багдади
Турция задержала в Сирии сестру аль-Багдади
Интерфакс

В городе Азаз в Сирии турецкие подразделения захватили 65-летнюю Расмию Авад, которая является сестрой убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 ноября.

Ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, агентство передает, что задержаны также ее муж и невестка. Силовики хотят получить от Авад информацию о внутренних процессах "Исламского государства".

Представитель президента Турции заявил, что арест сестры аль-Багдади является "еще одним примером успеха" турецких контртеррористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с ИГ.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Сирия, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь