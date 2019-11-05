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В Италии три спасателя погибли при взрыве в здании

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Причина взрыва пока не установлена. Правоохранители рассматривают "злонамеренную гипотезу".

На севере Италии три сотрудника спасательных служб погибли в ночь на вторник в результате взрыва в нежилом здании в районе населенного пункта Куарньенто в регионе Пьемонт. Об этом сообщает местная спасательная служба в Twitter 5 ноября.

"Около 2 часов ночи (3:00 по Киеву) в нежилой постройке прогремел взрыв. Три спасателя погибли, еще два и один карабинер получили травмы" – говорится в сообщении.

По предварительным данным, спасатели тушили в здании пожар, когда произошел взрыв, передает новостной канал Rai News 24. Причина взрыва пока не установлена, при этом рассматривается "злонамеренная гипотеза".

Ранее в Италии произошел взрыв в мэрии города Рокка-ди-Папа под Римом. Тогда обрушился фасад здания. Погиб мэр этого города Эмануэле Крестини, еще девять человек пострадали. Было установлено, что взрыв случился из-за утечки бытового газа.

Также сообщалось о взрыве на нефтеперерабатывающем предприятии компании Eni. Тогда никто не пострадал. 

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Теги: Италия, видео, взрыв, спасатель, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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