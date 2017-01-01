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США создают базы у нефтяных скважин в Сирии - СМИ

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Американцы строят две базы в провинции Дейр-эз-Зор. Трамп считает главной целью США в Сирии контроль над нефтью.
Американцы контролируют нефтяные месторождения на севере Сирии
Американцы контролируют нефтяные месторождения на севере Сирии

Американцы приступили к строительству двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений, сообщает во вторник, 5 ноября, агентство Анадолу.

Согласно информации издания, одну из баз возводят в месте дислокации 113-й бригады, вторую - в районе аc-Сур.

По данным Анадолу, в работах задействовано большое количество строительной техники.

Кроме этого, напоминает агентство, ранее США перебросили в Сирию 250-300 военнослужащих, бронемашины, тяжелое вооружение и прочую амуницию.

Ранее президент Дональд Трамп назвал главной целью США в Сирии сохранение контроля над нефтью.

 

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Теги: нефть, США, Сирия, военная база, месторождение, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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