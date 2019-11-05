Девушка ослепла из-за неудачного тату на глазу

Из-за ошибки мастера девушка ослепла практически на месяц. Австралийка не собирается останавливаться.

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Девушка из Австралии временно потеряла зрение после неудачной татуировки на глазу.

Об этом сообщает Mirror.

Жительница Австралии 24-летняя Амбер Люк уже потратила на татуировки почти 14 тысяч фунтов стерлингов.

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В очередной раз девушка решила сделать новый рисунок, но в этот раз на глазу. Во время процедуры мастер слишком глубоко воткнула иглу в глаз. По словам Люк, было ощущение, что кто-то взял осколки стекла и потер ими глаза.

Девушка ослепла практически на месяц, отметив, что обычно тату на глазах не вызывают слепоты. Несмотря на неудачный опыт, Люк собирается продолжать наносить татуировки на свое тело.

Ранее сообщалось, что мать троих детей сэкономила на пластике и умерла.

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