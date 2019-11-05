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Девушка ослепла из-за неудачного тату на глазу

Комментариев: 3
Из-за ошибки мастера девушка ослепла практически на месяц. Австралийка не собирается останавливаться.
Девушка ослепла из-за неудачного тату на глазу
© Barcroft
Фото 1/10
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
  • Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
Девушка ослепла из-за неудачного тату на глазу
Австралийка временно лишилась зрения из-за тату на глазу
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Девушка из Австралии временно потеряла зрение после неудачной татуировки на глазу.

Об этом сообщает Mirror.

Жительница Австралии 24-летняя Амбер Люк уже потратила на татуировки почти 14 тысяч фунтов стерлингов.

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В очередной раз девушка решила сделать новый рисунок, но в этот раз на глазу. Во время процедуры мастер слишком глубоко воткнула иглу в глаз. По словам Люк, было ощущение, что кто-то взял осколки стекла и потер ими глаза.

Девушка ослепла практически на месяц, отметив, что обычно тату на глазах не вызывают слепоты. Несмотря на неудачный опыт, Люк собирается продолжать наносить татуировки на свое тело.

Ранее сообщалось, что мать троих детей сэкономила на пластике и умерла

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Теги: татуировка, глаза, тату, девушка, инцидент, слепота
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    05.11.2019, 12:08
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Фигурка хорошенькая, а с мозгами проблема...
dimasvetik    05.11.2019, 11:32
Оценка:  +4
dimasvetik
я бы её чпокнул!
xapi3mat    05.11.2019, 12:02
Оценка:  +1
xapi3mat
хтотедаст?
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