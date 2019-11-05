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В Мексике убили группу женщин и детей: они были гражданами США

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На севере Мексике люди предположительно подверглись нападению наркокартеля. Они были членами сообщества мормонов, поселившегося в регионе несколько десятилетий назад.
Группу женщин и детей с гражданством США убили в Мексике
Группу женщин и детей с гражданством США убили в Мексике
facebook.com/tvn24.pl

Группа из женщин и детей подверглась нападению на севере Мексики: предположительно, на них напал наркокартель. Об этом сообщает ряд местных СМИ во вторник, 5 ноября.

ВВС передает, что жертвами стали пятеро граждан США - женщина и четверо детей.

В то же время The New York Times сообщает, что погибли три женщины и шестеро детей, двоим из них было меньше года.

The Guardian информирует, что погибли пять человек - все члены одной семьи, из них три женщины и два младенца.

На месте преступления был найден выгоревший пуленепробиваемый автомобиль. Некоторые из найденных жертв могли погибнуть в огне.

Родственники погибших рассказали, что в группе, следовавшей из города Бависпе (штат Сонора) в Ла Мору (штат Чиуауа), были три женщины и 14 детей. О судьбе большинства участников поездки пока нет информации. В местных СМИ утверждают, что женщины и дети могли подвергнуться нападению по ошибке.

Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек. Мексиканский наркокартель повесил девять человек на мосту и застрелил еще десять. Тела последних были разбросаны на дороге.

Также сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека. Инцидент произошел в 80 км от американского города Мак-Аллен, который посещал президент Дональд Трамп.

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Теги: США, Мексика, убийство, наркокартель
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Источник: korrespondent.net

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