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Стало известно о бизнесе Трампа в Украине

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Компания рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клубом и яхт-клуб на морском побережье Ялты.
Стало известно о бизнесе Трампа в Украине
В 2006 году Дональд Трамп-младший вместе с сестрой Иванкой хотели открыть в Украине отель и гольф-клуб, пишет Politico
 
Семья Трамп планировала построить сеть изысканных курортов в постсоветских странах. И Украина казалась им очень перспективной. 
 
В рамках своих первоначальных инициатив Trump Organization привлекла застройщиков Дмитрия Буряка и Феликса Сатера. Они оба имели деловые интересы в России. 
 
Компания рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клубом и яхт-клуб на морском побережье Ялты, которая теперь под оккупацией России. Украинское правительство дало Trump Organization право на строительство в обоих городах. Не известно, почему ни один из проектов так и не был реализован. 
 
В 2005 году министр транспорта Украины Евгений Червоненко говорил, что Трамп собирается инвестировать около 500 миллионов долларов. Но другие сообщения указывают на то, что Trump Organization планировала продавать франшизу своего бренда и получать выплаты от любого украинского проекта вместо того, чтобы владеть недвижимостью. Эту модель компания использовала во многих уголках мира. Многие в Украине приветствовали намерения семьи Трамп. 
 
"Эксперты говорят, что интерес таких людей, как Дональд Трамп, к украинскому рынку – это большое преимущество для нашей страны. Это определенного рода официальное признание мировыми институтами, что украинская недвижимость заслуживает финансирования", - писало издание Delo.ua в 2008 году. 
 
Trump Organization работало с Буряком. Он управлял компанией DeVision, которая называла себя одной из крупнейших на рынке недвижимости в Украине. Буряк также был вице-президентом Petrochemical Holding, которой принадлежала DeVision. 
 
Напомним, у Трампа назвали приоритеты в политике по Украине.
 
Еще сообщалось, что Трамп уступает в рейтинге трем политикам-демократам.

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Теги: Крым, бизнес, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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