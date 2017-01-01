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Работник метро спас пассажира за секунду до гибели

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Мужчина упал на рельсы как раз в момент появления поезда в тоннеле перед платформой.

В США сотрудник метрополитена спас упавшего на рельсы мужчину за секунду до прибытия поезда. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в Окленде, штат Калифорния. На камерах видеонаблюдения в метро видно, как мужчина подходит к краю платформы, перегибается через нее и неожиданно падает.

Парень упал на рельсы в тот момент, когда поезд уже выехал из тоннеля и двигался вдоль платформы.

Из толпы появился мужчина, который буквально вытащил упавшего из-под колес поезда.

Ранее сообщалось, что в Киеве пассажир покурил в вагоне метро. Также Корреспондент писал о том, что в метро Киева нашли двойника Зеленского.

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Теги: США, метро, Поезд, видео, падение, спасение, сотрудник
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Источник: korrespondent.net

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