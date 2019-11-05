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В Венгрии насчитали наибольшее количество украинских заробитчан

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Количество рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом.
Украинские заробитчане
Украинские заробитчане
Венгрия приняла согласно последней статистике 43 881 заробитчан и большинство из них - украинцы, сообщает  Vil'aggazdas'ag.
 
Согласно официальной статистике, среди рабочих из стран, которые не входят в ЕС, в Венгрии сербы заняли второе место по количеству разрешений (6199), за ними идут китайцы с 2965. На рынке труда Венгрии – 2778 вьетнамцев и 1806 индийцев.
 
Количество рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом. Так, два года назад из трех топ-стран было зарегистрировано 11 644 работников; этот показатель вырос до 31 499 в прошлом году.
 
Граждане Украины, в частности, составили подавляющее большинство иностранцев, которые получили вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Их число перевалило за 26 тысяч по состоянию на сентябрь. 
 
Напомним, заместитель главы Закарпатского облсовета Йосип Барто заявил о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово.

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Теги: Венгрия, работа, украинцы, заробитчане
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    05.11.2019, 21:18
Оценка:  -1
nelci
Самое интересное, что все украинцы венгероговорящие!
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