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Иран запустит обогащение урана на объекте в Фордо

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Со среды, 6 ноября, Иран начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо, анонсировали в Организации по атомной энергии страны.
Иран начнет обогащение урана на объекте в Фордо
Иран начнет обогащение урана на объекте в Фордо
Getty Images


Иран с 6 ноября начнет обогащение урана на заводе в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, с 2%. Об этом заявил вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает ISNA.

"Мы уже провели обогащение на объекте в Фордо до 2%. Теперь у нас достаточно обогащенного урана до 5%, но если он закончится, мы сможем обогащать его согласно графику", – пояснил Салехи.

По его словам, процесс произойдет в присутствии инспекторов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран
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Источник: korrespondent.net

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