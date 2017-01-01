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США пригрозили Ирану максимальным давлением

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Соединенные Штаты резко осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном заводе в Фордо.
США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана
США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана

США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фoрдo и грозят Тегерану "максимальным давлением". Об этом заявил РИА Новости неназванный представитель Госдепартамента.
 
"К сожалению, продолжение обогащения урана Ираном не вызывает удивления. Они регулярно угрожают этим, это прозрачная попытка ядерного шантажа", – отметил собеседник агентства.
 
По его словам, решение Тегерана является "большим шагом в неверном направлении".
 
"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим, пока он не прекратит дестабилизирующее поведение", – подчеркнул представитель Госдепа.
 
По его словам, знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия.

Иран запустил 30 новейших центрифуг для обогащения урана
 
Ранее сообщалось, что с 6 ноября Иран начнет обогащение урана на заводе в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой. Обогащение начнется с 2%.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, уран
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Источник: korrespondent.net

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