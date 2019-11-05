Елизавета II отказалась носить натуральный мех
Елизавета II стала первым первым членом королевской семьи, который публично отказался от натурального меха.
Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф, передает The Telegraph.
Отмечается, что британская королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019 году.
При этом не уточняется, распространяется ли решение Елизаветы II на ношение церемониального наряда, который включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая – в ней королева была на своей коронации в 1953 году.
Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах.
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Напомним, ранее об отказе использовать в своих коллекциях натуральный мех заявили такие бренды, как Prada, Versace, Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.
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