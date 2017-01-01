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15 человек стали жертвами нападения в Таиланде

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После атаки нападавшие воспользовались взрывчаткой и рассыпали гвозди на проезжей части для задержки преследователей.
В Таиланде произошло нападение на контрольно-пропускной пункт
В Таиланде произошло нападение на контрольно-пропускной пункт

По меньшей мере 15 человек убиты и четверо ранены в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщают местные СМИ.
 
"Вероятно, это работа повстанцев. Это одна из самых крупных атак за последнее время", - заявил представитель службы региональной безопасности.
 
Сообщается, что нападавшие, чтобы уйти от преследования, использовали взрывчатку и разбросанные по дороге гвозди.
 
Яла - одна из четырех провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она и провинции Паттани и Наратхиват были частью независимого Малайского мусульманского султаната.
 
По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около семи тысяч человек.

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Напомним, 21 августа в провинции Яла произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения. 

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Теги: Таиланд, убийство, жертвы, нападение
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Источник: Интерфакс-Украина

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