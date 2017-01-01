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Неизвестный напал с ножом на депутата в Гонконге

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Депутат законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо получил ножевое ранение и был госпитализирован.
Нападение в Гонконге
Нападение в Гонконге
scmp.com


Вооруженный ножом мужчина атаковал члена законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо, сообщает South China Morning Post.

В результате нападения пострадали еще два человека, в том числе сам нападавший.

Раненый был госпитализирован. Подозреваемого задержала полиция. Мотивы нападения пока не называются.

Инцидент произошел в районе Туен Мун. Хэ Цзюньяо был у своей палатки, где общался с избирателями.

Хэ Цзюньяо является противником антиправительственных протестов и выступает за силовое подавление демонстраций, которые длятся в мегаполисе уже пять месяцев.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.

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Теги: протесты, нападение, Гонконг, ранение
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Источник: korrespondent.net

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