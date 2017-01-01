Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке
Спецслужбы Франции ликвидировали главу группировки, которая связана с террористической организацией Аль-Каида. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в Twitter.
Боевика по имени Али Майчу ликвидировали 9 октября в Мали. По словам Парли, он был вторым наиболее разыскиваемым террористом в регионе Сахель.
Кроме того, Майчу занимался вербовкой и организацией нескольких крупномасштабных терактов.
27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.
Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.
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