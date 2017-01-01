Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке

Подразделения французских сил специального назначения провели в Мали операцию по устранению Али Майчу.



Спецслужбы Франции ликвидировали главу группировки, которая связана с террористической организацией Аль-Каида. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в Twitter.

Боевика по имени Али Майчу ликвидировали 9 октября в Мали. По словам Парли, он был вторым наиболее разыскиваемым террористом в регионе Сахель.

Кроме того, Майчу занимался вербовкой и организацией нескольких крупномасштабных терактов.

27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.

Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet