Применение химоружия в Сирии: ОЗХО готовится назвать виновников

Организация ранее установила, что в Сирии применяли хлор и другие токсические химические вещества.

В ближайшие месяцы Организация по запрещению химического оружия подготовит доклад, в котором назовут виновников нападений с применением химического оружия в Сирии. Об этом сообщает dpa в среду, 6 ноября.

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил журналистам в Нью-Йорке, над отчетом работает миссия по установлению фактов, группа по оценке деклараций и группа по механизму расследования идентификации (identification investigation mechanism team - IIT).

"IIT отвечает за выявление преступников, и в ближайшие несколько месяцев мы сможем подготовить первый доклад", - сказал гендиректор.

ОЗХО заявила, что ее предыдущий анализ дал разумные основания полагать, что токсические химические вещества использовались при нападениях в Сирии.

Анализ не показал, кто был ответственным. Тогда IIT приступила к работе в июне, чтобы установить ответственных за эти атаки. Группе необходимо расследовать утверждения об использовании токсичных химических веществ в качестве оружия в Сирии с 2013 года - когда она присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

В ОЗХО также напомнили, что в марте Совет по правам человека ООН обвинил правительство президента Сирии Башара Асада в 32 из 37 публично зарегистрированных случаях применения химического оружия в Сирии.

Напомним, коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии в ответ химическую атаку против мирного населения Думы, в котором обвиняют Башара Асада и Россию. Целями ударов были центр по разработке химического оружия под Дамаском, командный пункт и склады в районе Хомса.

Информация о возможной химической атаке в регионе появилась 7 апреля. По сообщению экспертов Сирийско-американского медицинского общества, ВВС Сирии применили химоружие против повстанцев в пригороде Дамаска Думе, которую в последние недели пыталась занять армия Асада.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки в Думе стали 43 человека, еще 500 человек попали в больницы с симптомами отравления. Россия и Сирия отрицают газовую атаку.

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