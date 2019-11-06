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Мальчик все каникулы играл на компьютере и умер

Комментариев: 1
Мальчик все свободное время на каникулах провел за компьютером, играя в игры. Это стало причиной инсульта в 17 лет.

В Таиланде подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Удонтхкани. Все свободное время на каникулах 17-летний Пляват Харикин провел за компьютерными играми.

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Парень играл дни и ночи, не выходя на улицу. Родители приносили мальчику еду и просили одуматься. Подросток не стал слушать родителей.

Когда утром отец мальчика Джаранвит зашел в его комнату, то увидел, что сын лежит на полу возле компьютерного стола. Мужчина подумал, что мальчик уснул и попытался его разбудить. Оказалось, что Харикин умер.

Врачи пришли к выводу, что подросток умер от инсульта, вызванного играми на компьютере по ночам.

Родители мальчика предостерегают других родителей и надеются, что их трагедия станет предупреждением для других.

Ранее мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями. 

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Теги: смерть, Таиланд, Компьютерная игра, подросток, фото, игры, компьютерные игры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Aur    06.11.2019, 10:37
Оценка:  0
Aur
Маны на реинкарнацию не хватило
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