Мальчик все свободное время на каникулах провел за компьютером, играя в игры. Это стало причиной инсульта в 17 лет.

Мальчик все каникулы играл на компьютере и умер pixabay.com

В Таиланде подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Удонтхкани. Все свободное время на каникулах 17-летний Пляват Харикин провел за компьютерными играми.

Парень играл дни и ночи, не выходя на улицу. Родители приносили мальчику еду и просили одуматься. Подросток не стал слушать родителей.

Когда утром отец мальчика Джаранвит зашел в его комнату, то увидел, что сын лежит на полу возле компьютерного стола. Мужчина подумал, что мальчик уснул и попытался его разбудить. Оказалось, что Харикин умер.

Cмотрите фотогалерею: Мальчик все каникулы играл на компьютере и умер

Врачи пришли к выводу, что подросток умер от инсульта, вызванного играми на компьютере по ночам.

Родители мальчика предостерегают других родителей и надеются, что их трагедия станет предупреждением для других.

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