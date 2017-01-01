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Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

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Иран приступил к четвертому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке. По данным агентства IRNA, началась подача газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.
Атомная станция в Иране
Атомная станция в Иране

Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом в среду сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что процесс подачи газа начался в присутствии специалистов из МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Иран запустит обогащение урана на объекте в Фордо

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерна програма
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Источник: korrespondent.net

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