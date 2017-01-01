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Пенсионер умер от обезвоживания, заблудившись в ТЦ

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Тело мужчины нашли спустя три недели из-за того, что полиция не осмотрела подсобные помещения и камеры видеонаблюдения.
Пенсионер умер в торговельном центре не найдя выхода
Пенсионер умер в торговельном центре не найдя выхода
theguardian.com

В Сиднее пенсионер застрял в торговом центре и умер от обезвоживания. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел двумя годами ранее, но о нем стало известно только сейчас. Вместе с женой 71-летний Бернард Гор посетил дочь в австралийском Сиднее.

Пока мужчина ждал родных, он прогуливался по торговому центру. Пенсионер решил заглянуть на пожарный выход и оказался заблокированным на ступеньках.

Из-за легкой формы старческой деменции Гор не смог найти выход на первом этаже и умер спустя три дня от обезвоживания.

Сообщается, что полиция обыскала центр, но не осмотрела служебные помещения. Также правоохранители не изучили записи с камер, а одна из них зафиксировала Гора в момент выхода на пожарную лестницу.

Обстоятельства гибели мужчины в ноябре 2019 года рассмотрел суд. Полицейские, участвовавшие в обыске ТЦ, должны дать показания.

Ранее сообщалось, что пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши. Также Корреспондент писал о том, что мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.

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Теги: смерть, пенсионер, мужчина, инцидент, Сидней, умер, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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