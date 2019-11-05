"Убить всех человеков": Что "скрывает" российский Як-130

Фотография с фразой "Убить всех человеков" на дисплее учебного самолета оказалась реальной. Это шутка разработчика, которого после инцидента уволили.

В РФ во время приемки учебного Як-130 на дисплее появилась фраза из известного мультфильма Футурама - “Слава роботам! Убить всех человеков!“. В авиастроительной корпорации Иркут прокомментировали инцидент. Об этом сообщает издание Газета.

Оказалось, случай произошел еще в 2015 году. После выявления его оперативно устранили.

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“Эта надпись просто так не появляется ни в каком режиме, а выскакивает при нажатии резервной кнопки. Это выползло при испытании самолета, пошутил кто-то из программистов “Электроавтоматики“, так что документ подлинный“ – говорится в сообщении со ссылкой на разработчика.

Обращение с требованием устранить ошибку Газета

Разработчик и по совместительству шутник был уволен.

Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку и был уволен по собственному желанию

Ранее сообщалось о том, что Россия за год ввела в строй 43 боевых самолета. Суммарно с 2012 года выпустили 100 Су-30СМ.

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