"Убить всех человеков": Что "скрывает" российский Як-130
В РФ во время приемки учебного Як-130 на дисплее появилась фраза из известного мультфильма Футурама - “Слава роботам! Убить всех человеков!“. В авиастроительной корпорации Иркут прокомментировали инцидент. Об этом сообщает издание Газета.
Оказалось, случай произошел еще в 2015 году. После выявления его оперативно устранили.
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“Эта надпись просто так не появляется ни в каком режиме, а выскакивает при нажатии резервной кнопки. Это выползло при испытании самолета, пошутил кто-то из программистов “Электроавтоматики“, так что документ подлинный“ – говорится в сообщении со ссылкой на разработчика.
Разработчик и по совместительству шутник был уволен.
Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку и был уволен по собственному желанию
Ранее сообщалось о том, что Россия за год ввела в строй 43 боевых самолета. Суммарно с 2012 года выпустили 100 Су-30СМ.
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