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Тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата

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Больше 11 тысяч ученых подписали заявление о том, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.
Ученые назвали шесть шагов, чтобы уменьшить последствия изменения климата
Ученые назвали шесть шагов, чтобы уменьшить последствия изменения климата
NASA

Заявление об угрозе чрезвычайной климатической ситуации подписали 11 258 ученых из 153 стран. Декларация была опубликована в научном журнале BioScience в среду, 6 ноября.

"Ученые несут моральное обязательство четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе и говорить об этом. На основании этого мы вместе с более 11 000 подписантами со всего мира ясно и недвусмысленно заявляем, что эта планета столкнулась с чрезвычайной климатической ситуацией", - пишут Уильям Дж. Риппл и Кристофер Вулф из Департамента лесных экосистем и общества в Университете штата Орегон.

В декларации, под которой подписались климатологи, биологи, экологи и другие специалисты, изложены шесть шагов, которые должны быть приняты во внимание правительствами и организациями, чтобы уменьшить наихудшие последствия изменения климата:

  • уменьшение объемов добычи ископаемого топлива и переход на альтернативные источники энергии;
  • сокращение выбросов короткоживущих климатических загрязнителей, включая метан, черный углерод (сажу) и гидрофторуглероды;
  • защита и восстановление экосистемы Земли, поскольку фитопланктон, коралловые рифы, леса, саванны, луга, водно-болотные угодья, торфяники, почвы, мангровые заросли и морские травы в значительной степени способствуют улавливанию атмосферного CO2;
  • употребление в основном продуктов растительного происхождения при одновременном снижении глобального потребления продуктов животного происхождения, что не только может улучшить здоровье людей, но и значительно снизить выбросы парниковых газов;
  • повышение производительности и устойчивости населения при сохранении основных потребностей и сокращении экономического неравенства;
  • стабилизация и, в идеале, постепенное сокращение мирового населения в рамках, обеспечивающих социальную целостность.

Напомним, что ранее в ООН сказали, сколько будет стоить притормозить изменение климата. Сумма, необходимая на приостановку глобального потепления, сопоставима с расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

Также сообщалось, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от Антарктиды. Огромный кусок льда весит около 315 миллиардов тонн, а его площадь почти равна шотландскому острову Скай.

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Теги: глобальное потепление, ученые, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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