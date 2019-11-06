Российские навигационные карты по украинским водам изъяты из каталогов Британии и Норвегии

РФ незаконно продавала электронные навигационные карты на украинскую территорию, создавая угрозу для мореходства в Азовском и Черном морях.

Меры приняты для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях wikipedia.org

Международные гидрографические организации Норвегии и Великобритании изъяли из своих каталогов навигационные карты Российской Федерации на украинские воды.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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“Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262”, – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Уточняется, что Россия незаконно продавала электронные навигационные карты на украинскую территорию, создавая угрозу для мореходства в Азовском и Черном морях.

При этом глава Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув отметил в своем официальном письме, что Объединенное Королевство не признает аннексии Крыма Российской Федерацией.

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“Гидрографическая служба Объединенного Королевства является агентством, которое подчиняется правительству Объединенного Королевства и придерживается политического курса, основанного на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никаких изменений статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий, которые могут толковаться как признание”, – говорится в письме.

Также Лоув заявил, что политика Британии не изменится после выхода государства из Европейского Союза.

Как сообщалось 16 сентября, военная авиация Украины откажется от бумажных карт.

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