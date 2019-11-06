Австрия выделит 1 млн евро на поддержку населения Донбасса
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Правительство Австрии предоставит 1 миллион евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. Деньги планируют потратить на гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой областей и разминирование оккупированных территорий.
Об этом сообщило австрийское агентство АРА со ссылкой на слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
Относительно того, как разделят 1 миллион евро, известно следующие планы:
500 тысяч евро предоставят Международному комитету Красного Креста;
другие 500 тысяч евро – австрийским неправительственным организациям.
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"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 миллион евро, мы хотим облегчить доступ гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", – говорится в сообщении.
Как сообщалось 17 октября, Германия выделит Украине 1,5 млн евро на медоборудование для военных.
Также 3 сентября стало известно, что Германия выделила 1 млн евро гумпомощи пострадавшим от войны на Донбассе.
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