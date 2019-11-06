Австрия выделит 1 млн евро на поддержку населения Донбасса

Власти Австрии выразили стремление поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах Украины.

Читай также: Швейцария направила 400 тонн гумпомощи в "ДНР"

Правительство Австрии предоставит 1 миллион евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. Деньги планируют потратить на гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой областей и разминирование оккупированных территорий.

Об этом сообщило австрийское агентство АРА со ссылкой на слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

Относительно того, как разделят 1 миллион евро, известно следующие планы:

500 тысяч евро предоставят Международному комитету Красного Креста;

другие 500 тысяч евро – австрийским неправительственным организациям.

Читай также: Переселенцы отказываются покидать модульный городок в Запорожье

"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 миллион евро, мы хотим облегчить доступ гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", – говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 октября, Германия выделит Украине 1,5 млн евро на медоборудование для военных.

Также 3 сентября стало известно, что Германия выделила 1 млн евро гумпомощи пострадавшим от войны на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram