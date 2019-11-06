Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии и Норвегии изъяли карты РФ вод Украины

Комментариев: 2
Российские электронные навигационные карты вод Украины изъяли из продаж в Великобритании и Норвегии.
Ранее Украина просила изъять из продажи карты РФ на украинские воды
Ранее Украина просила изъять из продажи карты РФ на украинские воды
zik.ua

Международные гидрографические организации PRIMAR в Норвегии и IC-ENC в Великобритании изъяли из своих каталогов российские навигационные карты вод Украины. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как подчеркнули в министерстве, Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты вод Украины, тем самым создавая угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262" , - цитирует пресс-служба слова министра Владислава Криклия.

Как добавили в ведомстве, руководитель Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство, а также другие партнеры по ЕС не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства (UKHO) является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, который основывается на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом", - написал в письме Лоув.

Он также заверил, что политика его правительства останется неизменной после выхода Британии из Евросоюза.

Напомним, в июле стало известно, что в Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды. Госгидрография обратилась в посольства стран с требованием изъять из продажи российские карты.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Британия, Украина-Россия, Норвегия, карта, карты, Великобритания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВыВсеВрете    06.11.2019, 17:37
Оценка:  0
ВыВсеВрете
"В Британии и Норвегии изъяли карты РФ вод Украины".
Изьять можно все. Вопрос в другом.
Смогут ли они плавать в этих водах, без разрешения России. Вот в чем вопрос!
Ponadyser    06.11.2019, 16:40
Оценка:  0
Ponadyser
Какие карты? О чем эта статья?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь