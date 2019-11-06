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Американец погиб в драке за сэндвич

Комментариев: 2
Двое мужчин поспорили в очереди за бутербродом, а вскоре одного из них нашли при смерти.

В американском Мэриленде мужчина умер после потасовки в очереди за куриным сэндвичем. Об этом пишет газета USA Today.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания Рopeyes из-за специального сэндвича. В очередь за бутербродом выстроились десятки людей. Между двумя мужчинами произошла потасовка.

Конфликт якобы возник из-за того, что один из американцев не соблюдал очередь. Мужчины начали потасовку внутри ресторана, а затем переместились на улицу.

Вскоре одного из участников ссоры обнаружили с ножевыми ранениями. Пострадавшего 28-летнего американца экстренно госпитализировали.

Полиция начала поиски второго участника конфликта.

Ранее сообщалось, что пенсионер умер от обезвоживания, заблудившись в ТЦ. Также Корреспондент писал о том, что мальчик все каникулы играл на компьютере и умер.

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Теги: США, мужчина, очередь, инцидент, драка, умер, бутерброд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    06.11.2019, 18:52
Оценка:  -1
Boxerogos
А чего вы хотели?В сверхдержаве это норма!))))))))))))))
CasperW    06.11.2019, 18:55
Оценка:  0
CasperW
не подскажешь, почему туда убегают? С совка даже вплавь, теряя скрепы, трое суток
Но ты оставайся, у тебя прикормлено место. Родину продал, зато деньги получаешь.
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