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Литва на четверть увеличит армию

Комментариев: 2
В течении четырех лет литовскую армию увеличат на 5,5 тысяч человек. Также будет создан новый батальон логистики.
Литва увелит численность военных
Литва увелит численность военных
lrt.lt

Правительство Литвы решило увеличить численность армии на четверть к 2024 году, пишет Интерфакс в среду, 6 ноября.

Речь идет об увеличении количества военнослужащих с 21 290 до 26 850.

Число профессиональных при этом составит от 11 400 до 15 600 против нынешних 10 618.

Поправки также предполагают увеличение количества генералов и старших офицеров и повышение предельного количества резервистов, призываемых ежегодно на учения.

Законопроект также предусматривает создание нового батальона логистики на западе страны. Батальон будет причислен к бригаде Zemaitija, в которую входят три батальона пехоты и один артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ВСУ будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО, чтобы преодолеть советские методы работы в армии.

 

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Теги: Литва, армия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    06.11.2019, 20:28
Оценка:  0
Мыкола
Ну все , Россия уже трясется от страха !
nelci    06.11.2019, 19:59
Оценка:  0
nelci
Однако, если они увеличат армию на 5 тысяч человек, уменьшат хоть на 10 тысяч, кроме бюджета никто этого даже не заметит, и на оборону ну никак не повлияет, но душу министрам согреет!
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