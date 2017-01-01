Трамп поблагодарил Волкера за показания в Конгрессе

Президент США выразил благодарность экс-спецпредставителю США в Украине за показания в его пользу.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность бывшему спецпредставителю по вопросам Украины Курту Волкеру за его показания в Конгрессе США. Об этом Трамп в среду, 6 ноября, написал у себя в Twitter.

"Спасибо Курту Волкеру, представителю США в Украине, который сказал в своем выступлении в Конгрессе, опубликованном только что: "Вы спросили, какие разговоры у меня были об этом quid pro quo, et cetra (услуга за услугу и тому подобное – ред.). Ничего, потому что я не знал, что существует услуга за услугу". Охота на ведьм!" - написал Трамп.

Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера.

Также Волкер заявил, что Джо Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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